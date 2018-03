ELETTO NUOVO PRESIDENTE ANCE ABRUZZO

ABRUZZO. Armando Di Eleuterio è stato eletto, per acclamazione, Presidente dell’ANCE Abruzzo per il triennio 2016-2019.

Di Eleuterio è un imprenditore edile teramano di 47 anni, specializzato in lavori stradali e produttore di materiale inerte e conglomerato che opera principalmente nel mercato regionale.

Il neo Presidente ha proseguito l’attività avviata dal padre Giuseppe alla fine degli anni 60 ed ha già ricoperto numerosi incarichi associativi tra i quali la presidenza della Cassa Edile e di ANCE Teramo.



Il Presidente Di Eleuterio si insedia in un periodo segnato ancora da molteplici criticità di carattere economico e sociale e da incertezze legislative che limitano fortemente il comparto anche se non mancano i segnali positivi che riguardano il mercato immobiliare residenziale, i mutui erogati alle famiglie per l’acquisto della casa e l’aumento dei bandi di gara per lavori pubblici, almeno fino all’approvazione del nuovo Codice Appalti.

I segnali di ripresa vanno, quindi, incoraggiati e sostenuti attraverso un’azione corale di tutto il gruppo dirigente ANCE Abruzzo, responsabile di un sistema associativo territoriale che è un credibile interlocutore delle istituzioni e della società civile e che vede tra gli altri protagonisti le Casse Edili, le Scuole Edili ed i Comitati Paritetici per la Sicurezza presenti capillarmente in tutto il territorio regionale.