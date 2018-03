L’AQUILA. AMBULATORI DI UROLOGIA NEI PICCOLI CENTRI

L’AQUILA. La Asl apre ambulatori di urologia nei piccoli centri interni, azzera i disagi di chi deve spostarsi di chilometri per una visita e porta la prevenzione nel luogo di residenza dell’utente. Ieri l’azienda ha varato l’operazione-territorio, articolata nell’apertura di 7 ambulatori urologici, nel territorio peligno-sangrino, parte dei quali situati in località lontane dalla strutture di riferimento e quindi penalizzate nella fruizione di alcune importanti prestazioni. Chi abita, per esempio, a Pescasseroli, Pescostanzo, Scanno e Castelvecchio Subequo, da ieri non è più costretto a spostarsi di decine di chilometri per raggiungere l’ospedale più vicino per una visita dall’urologo. I residenti di questi centri, oltre a quelli di Pratola Peligna, Castel di Sangro e Sulmona, potranno contare ora su un ambulatorio di urologia nelle rispettive strutture territoriali. Avranno quindi un’assistenza di prima fascia, in grado di fare da filtro a eventuali casi meritevoli di approfondimento da trattare in strutture ospedaliere.