TUA, VERTICE AD AVEZZANO

AVEZZANO. Si e' svolto ieri mattina ad Avezzano, nella sede della Tua (ex Arpa), alla presenza del consigliere regionale Lorenzo Berardinetti, del consigliere delegato ai trasporti della Regione Abruzzo Camillo D'Alessandro e del responsabile di sede Gennaro Marfisi, un vertice per analizzare la situazione del trasporto pubblico della Marsica alla luce della riforma messa in atto dalla Giunta regionale abruzzese.



«Daremo nuovo impulso per valorizzare e sviluppare la mobilita' regionale e in particolare quella della Marsica; gli obiettivi da perseguire sono chiari e sono tutti volti a rendere moderno ed efficiente il servizio», ha detto Berardinetti, «la sede di Avezzano e' la seconda nell'intera regione Abruzzo per territorio coperto e per chilometri percorsi e in ordine alla quantita' di prestazioni offerte all'utenza. Tanto e' stato fatto, molto resta ancora da fare».