UNIVERSITÀ DI TERAMO: PRIMI LAUREANDI PER CORSO COMUNICAZIONE PER AZIENDA E COMMERCIO

TERAMO. Mercoledì 19 ottobre, alle ore 15.00, nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Teramo, si terrà la Presiederanno la Cerimonia il Magnifico Rettore Professor Luciano D’Amico, il Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione Professor Stefano Traini e tutti i docenti.



Il corso di laurea in “Comunicazione per l'azienda e il commercio” è una esclusiva in Italia dell'ateneo teramano, nato dalla collaborazione tra quest'ultimo e Agenti Teramo Senza Confini, associazione guidata da Franco Damiani, fortemente impegnato nella promozione di percorsi di alta formazione per gli agenti di commercio. Partito appena tre anni fa come progetto pilota, oggi il Corso ha all'attivo oltre 400 iscritti provenienti da tutta Italia, con full immersion dedicate agli iscritti sia a Teramo che a Roma.

Due di loro, Antonio Carnovale e Sandro Contri, in un momento di crisi - o forse di lucida follia - si dissero: se arrivo a laurearmi, ci arriverò in bicicletta. E domenica sono partiti da Treviso. Mercoledì saranno a Teramo, pronti a prendersi quella laurea. Se la sono sudata: e non in senso figurato.