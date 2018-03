ANZIANA CONFUSA CONTROMANO SULLA SUPERSTRADA

L'AQUILA. Il pronto intervento di una pattuglia della Squadra Volante ha scongiurato che avvenisse un incidente stradale all'Aquila dopo che un'anziana alla guida di un'auto aveva imboccato un tratto della ss 17 a doppia corsia nel senso opposto di marcia. Il fatto è accaduto lo scorso 13 ottobre. La pattuglia è riuscita a bloccare il traffico e fermare l'autovettura contromano in condizioni di sicurezza, ripristinando in breve tempo la regolare circolazione stradale, già molto sostenuta in quell'orario. La donna al volante, molto anziana, non aveva con sé la patente di guida e la carta di circolazione della vettura, inoltre il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa, scaduta molti mesi prima. Alle richieste relative alla mancanza della documentazione ed al suo comportamento stradale, la donna rispondeva con frasi confuse. La polizia ha eseguito il sequestro del mezzo tramite una ditta specializzata, avviando poi le procedure per la revisione straordinaria della patente.