A FRANCAVILLA LEZIONI DI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE CON SARA LOCANDRO

FRANCAVILLA AL MARE. Lo scorso weekend, presso la nuova struttura recentemente inaugurata in Valle Anzuca dall'Amministrazione Comunale, gestita dall'associazione Victoria Skating capitanata dalla Presidente Maria Pia Squarceri, si è tenuto un seminario di confronto tecnico agonistico per allenatori ed atleti del pattinaggio artistico a rotelle. Raggiunta quota 100 partecipanti provenienti da Abruzzo, Marche, Umbria, Puglia, Lazio e Campania.A presiedere i lavori Sara Locandro, allenatrice punto di riferimento della disciplina a livello mondiale con i suoi oltre trenta titoli ottenuti con i propri atleti e responsabile della scuola degli allenatori della Federazione Italiana. Questo il primo di una lunga serie di appuntamenti con il pattinaggio artistico a rotelle presso il Comune Adriatico: la volontà di Comune e Victoria Skating è quella di far diventare la struttura di Valle Anzuca un punto di riferimento nazionale per la disciplina.