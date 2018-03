AVEZZANO-SASSARI: GIOCATORE RICOVERATO I NOSPEDALE

AVEZZANO. Qualche attimo di apprensione, prima del sospiro di sollievo, questo pomeriggio allo stadio "Dei Marsi" di Avezzano dove al 24' del primo tempo della gara Avezzano-Latte Dolce Sassari, valevole per il campionato nazionale di serie D, girone G, in seguito a uno scontro di gioco è caduto a terra l'attaccante 18enne della formazione sarda Luca Scognamiglio: infortunato, ha riportato un problema fra gomito e spalla che ha richiesto il trasporto all'ospedale civile di Avezzano per una lussazione del gomito con sospetto interessamento dei tendini.

Il calciatore è stato sottoposto a esami strumentali e ingessato.

In ospedale è stato raggiunto dal padre e da alcuni parenti che vivono in Abruzzo.

Al termine della gara il tecnico del Latte Dolce Sassari Massimiliano Paba ha dedicato la vittoria (3-1) al compagno di squadra.