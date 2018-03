SAMSUNG GALAXY NOTE 7 VIETATI SUGLI AEREI

ROMA. A partire da oggi è vietato portare a bordo di tutti i voli Alitalia i dispositivi Samsung Galaxy Note 7. La decisione di proibire il trasporto di questi dispositivi è stata presa in seguito alla disposizione urgente emanata ieri dal Dipartimento dei Trasporti statunitense che, per garantire i massimi standard di sicurezza a bordo, ha vietato gli smartphone Samsung Galaxy Note 7 su tutti gli aerei negli Stati Uniti. Da oggi, pertanto, questo dispositivo Samsung non potrà neanche essere portato in cabina con sé o nel bagaglio a mano. Nei giorni scorsi, Alitalia ne aveva già vietato il trasporto nei bagagli da stiva o come spedizione cargo.