ASILI NIDO: REGIONI NON HANNO SPESO 100MLN DI EURO

ROMA. Le Regioni non hanno speso i 100 milioni stanziati dal governo Renzi nella legge di Stabilità 2015. Lo ha detto il ministro Maria Elena Boschi, in una audizione alle commissioni affari sociali, Lavoro e Affari costituzionali della Camera. Rispondendo ad una domanda sulla denatalità e sulla conciliazione dei tempi, Boschi ha sottolineato che "gli asili nido sono importanti per la libera scelta della donna" di divenire o meno madre. "Però - ha aggiunto c'è un problema di riparto delle competenze. Nella prima legge di Stabilità di questo governo, quella varata nel dicembre 2014, sono stati stanziati 100 milioni per le Regioni per gli asili nido, ma non sono stati spesi. C'è un problema di funzionamento. Diventa difficile pensare di stanziare altre risorse". "Invece sono andati bene i baby sitting voucher - ha aggiunto - con le risorse stanziate nell'ultima Stabilità che sono state tutte utilizzate. Questi fondi - ha concluso - vanno incrementati nella prossima legge di Bilancio".