TRENI LANCIANO-SAN VITO, CAMBIANO GLI ORARI

LANCIANO. La Divisione Ferroviaria di Tua Spa sta rimodulando la programmazione dei servizi ferroviari sulla tratta interna Lanciano-San Vito, per ottemperare ad un recente provvedimento emesso dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

Per prima cosa, gli orari dei treni in partenza da Lanciano per San Vito e da San Vito per Lanciano subiranno lievi modifiche (dell’ordine di qualche minuto), mentre una minima parte dei servizi ferroviari verrà sostituita da autobus in partenza dalle stazioni di Lanciano e San Vito.

Le modifiche entreranno in vigore dalla mezzanotte di domenica 16 ottobre 2016 e saranno valide fino a nuovo avviso.

La divisione ferroviaria di TUA ha l’obbligo di recepire le disposizioni dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie che rendono applicabili anche agli operatori ferroviari delle reti regionali, le norme già in vigore sulla rete nazionale. Questi provvedimenti, che hanno riguardato la maggior parte delle imprese ferroviarie italiane, verranno attuati su una serie di tratte dislocate su una rete complessiva di 3.700 chilometri gestite dalle società di trasporto regionali. Si tratta, dunque, di provvedimenti che non riguardano solo il territorio abruzzese, ma l’intero sistema nazionale di trasporto su ferro.