CHIETI. ACCENSIONE ANTICIPATA RISCALDAMENTI

CHIETI. Considerato che in questi giorni le avverse condizioni atmosferiche hanno determinato giornate particolarmente fredde e che anche per la prossima settimana sono previsti abbassamenti delle temperature, il Comune di Chieti ha reputato necessario, sentite anche le pressanti richieste che provengono dalla cittadinanza, di avvalersi della possibilità di anticipare l'accensione dei riscaldamenti per 18 giorni: a decorrere dal 14 ottobre e fino a tutto il 31 ottobre 2016, per un massimo di sei ore giornaliere.