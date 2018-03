ABRUZZO, IL 13 OTTOBRE VISITE GRATIS ALLA VISTA

ABRUZZO. Dopodomani, giovedì 13, si celebra la Giornata Mondiale della Vista e, per l'occasione, il Comitato Regionale IAPB (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) per l'Abruzzo, mediante l'opera dell'equipe del Centro Regionale di Eccellenza in Oftalmologia diretta dal prof. Leonardo Mastropasqua, assicurerà visite oculistiche preventive gratuite alla cittadinanza. L'Unità Mobile Oftalmica stazionerà in Piazza della Rinascita, a Pescara, e le visite saranno effettuate rispettando il seguente orario 9.00-13.00 e 16.00-20.00.



Questa mattina, a Pescara, in Regione, la presentazione dell'iniziativa alla presenza dell'assessore alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci, dello stesso prof. Leonardo Mastropasqua e del presidente del Comitato Regionale IAPB Abruzzo Antonello Di Deo.

«A tal proposito», ha aggiunto Paolucci, «mi preme ricordare che la Regione crede molto nelle professionalità e nelle strutture come il Centro di Ofatalmologia di Chieti dedicate a questa specifica branca investendo, oltrettutto, molte risorse in questo ambito. Basti pensare al Masterplan Abruzzo che ha riservato ben 20 milioni di euro al progetto 'Abruzzo regione della vista'».