IL COMUNE DI ORTONA GESTIRA’ IL CINEMA ZAMBRA

ORTONA. Il consiglio comunale di Ortona, nella seduta di venerdì 7 ottobre, ha approvato all’unanimità la proposta del consigliere Patrizio Marino (Sel) per acquisire in comodato d’uso il Cinema Zambra, di proprietà della comunità salesiana.

Nell’acquisizione rientra anche il piccolo manufatto a guardiola che potrebbe diventare una sala per servizi annessi al cinema.

La proposta nasce lo scorso inverno quando, in accordo con don Luigi Giovannoni, presidente del Soggiorno Proposta.



Negli incontri intercorsi, la Comunità salesiana si era dichiarata disponibile a cedere al Comune di Ortona in comodato d’uso gratuito il Cinema Zambra per confermare le finalità di sostegno nel campo dell’educazione, prevenzione e socializzazione, secondo lo stile e le attenzioni del sistema preventivo di Don Bosco, in risposta ai bisogni reali della comunità.

La delibera approvata prevede una durata del contratto di settanta anni, per garantire l’investimento pubblico e la predisposizione dei progetti definitivi di ristrutturazione degli immobili.