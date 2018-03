INCENDIO IN PALAZZO POPOLARE: SGOMBERATE 30 FAMIGLIE

AVEZZANO. Un incendio, di cui ancora non si conoscono le cause, è avvenuto in un garage di una palazzina popolare situata nella zona nord di Avezzano). Le fiamme si sono sviluppate da un'auto parcheggiata all'interno dello stabile che è andata completamente distrutta. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano che hanno domato l' incendio nel giro di un'ora e hanno evacuato le oltre 30 famiglie che abitano il palazzo di sei piani. Oltre cento persone si sono riversate in strada in attesa delle verifiche strutturali da parte dei Vigili del fuoco.