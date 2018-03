FIAMME DAL CAVEAU DELLA BANCA: E’ CORTO CIRCUITO

MONTESILVANO. Fiamme e fumo provenienti dal caveau della banca hanno fatto scattare l'allerta, tanto che i dipendenti hanno subito chiamato i Carabinieri, oltre ai Vigili del Fuoco, ma si è ben presto appurato che si trattava di un problema partito dal quadro elettrico. E' quanto accaduto stamani nella filiale della Banca di credito cooperativo abruzzese, in via Vestina, a Montesilvano. Lanciato l'allarme, sul posto sono subito arrivati i militari dell'Arma della locale Compagnia e di Vigili del fuoco del Distaccamento di Montesilvano. I dipendenti e i pochi clienti presenti in banca al momento del rogo sono stati fatti uscire. I vigili hanno quindi appurato che il principio d'incendio, immediatamente domato, era partito dal quadro elettrico del caveau. Messa in sicurezza la struttura, sul posto sono intervenuti i tecnici e gli elettricisti per il ripristino dell'impianto.