URP REGIONE ABRUZZO PER 2.200 UTENTI IN UN ANNO

ABRUZZO. Sono circa 2.200 gli utenti che si sono rivolti all'U.R.P. regionale nel corso del suo primo anno di vita, per avere informazioni sull'attività della Giunta e/o per comunicare con le strutture interessate dalle richieste. Il sito web URP, i cui contenuti sono stati redatti con un linguaggio semplice, chiaro e diretto, ha visto crescere gli accessi da 352 del mese di settembre 2015 a circa 53.000 nel mese di settembre 2016, a dimostrazione del fatto che gli utenti apprezzano un accesso diretto a informazioni depurate dei tecnicismi e dei termini burocratici tipici del linguaggio amministrativo. L'età media dei richiedenti è compresa tra i 25 e i 44 anni. Il mezzo di contatto preferito dall'utenza è stato il telefono, a cui la Regione ha dedicato 5 linee telefoniche, seguìto dalla posta elettronica. Altro mezzo di contatto molto utilizzato è stato il Form on line, grazie al quale l'utente può inserire i propri dati ed il testo della richiesta. Ulteriore strumento di comunicazione ad ampio spettro è stata la newsletter settimanale redatta dall'URP, per un totale di 26 numeri inviati da aprile 2016 a 2.053 iscritti. Gli argomenti di maggiore interesse per l'utenza hanno riguardato i bandi per aprire nuove attività, le possibilità di lavoro per i disoccupati e gli inoccupati, le agevolazioni per le categorie svantaggiate, i fondi provenienti dall’Unione europea e i corsi di formazione.