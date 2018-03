LOTTA STUDENTESCA IN PIAZZA SABATO A LANCIANO

SCUOLA. LANCIANO. «Un altro anno scolastico è iniziato e Lotta Studentesca, movimento giovanile di Forza Nuova, è pronta per guidare la lotta degli studenti contro le ingiuste leggi del Governo Renzi». Queste le parole di Sergio Saraceni, responsabile regionale della formazione studentesca patriottica: «Sabato saremo in Corso Trento e Trieste a Lanciano, principalmente contro due riforme del Governo che reputiamo scandalose: la 'Buona Scuola' e la Riforma Costituzionale. Rigettiamo in toto, infatti, la riforma scolastica che permette, sostanzialmente, l'ingresso delle imprese nelle scuole e la formazione di agglomerati di potere grazie al nuovo ruolo di sceriffo dei presidi. Manca inoltre un serio piano di edilizia scolastica, punto fondamentale di LS sin dalla sua nascita, che dovrebbe essere fondamentale per garantire la sicurezza di tutti gli alunni. Ci schieriamo, poi, per il no al referendum del 4 dicembre - continua Saraceni- perché non accettiamo moltissimi dei punti di modifica proposti. Non accettiamo, ad esempio, il nuovo ruolo del Senato, non più elettivo e composto da consiglieri regionali, ovvero i rappresentanti istituzionali maggiormente colpiti da scandali».