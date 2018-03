DALLO SPAZIO IN ABRUZZO, IL COSMONAUTA VILLADEI A MONTESILVANO

SCUOLA. MONTESILVANO. Sabato 8 ottobre, il cosmonauta Walter Villadei sarà in città. Montesilvano ospiterà la presentazione del concorso “Scuola: Spazio al tuo futuro - Innovatio, Scientia, Sapientia”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Difesa assieme al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), e rivolta agli alunni delle scuole secondarie di II grado italiane, che sta coinvolgendo tutte le regioni, toccando in questo modo anche l’Abruzzo.

Coordinata dall’Ufficio Scolastico regionale e dal Liceo Scientifico C. D’Ascanio con il patrocinio del Comune di Montesilvano, la giornata, che si svolgerà nel Pala Dean Martin - Centro Congressi di Montesilvano, a partire dalle 9:30, vedrà gli studenti provenienti dalle classi IV e V degli istituti scolastici superiori della regione incontrare l’astronauta.

L’evento sarà l’occasione per presentare il concorso che coinvolgerà tutte le scuole italiane nell’elaborazione di progetti innovativi di sperimentazione scientifica. Le idee migliori verranno addirittura portate a bordo della International Space Station, la stazione spaziale in orbita. I progetti verranno vagliati dall’ASI (l’Agenzia Spaziale Italiana) la quale ne valuterà la fattibilità in orbita. Le scuole saranno affiancate da enti di ricerca, università, industria, fino alla premiazione finale prevista per il maggio 2017.