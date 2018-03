PICCHIATO, DERUBATO E LASCIATO NUDO IN UN DIRUPO

AVEZZANO. È stato picchiato, derubato e poi abbandonato nudo in un dirupo: si tratta di un uomo, di 42 anni originario di un paese del pescarese, che è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato notato da passanti, gettato in un fossato ai margini della strada che porta a Tagliacozzo. L'uomo ha raccontato ai carabinieri della locale stazione che, mentre era in viaggio con tre conoscenti da Roma verso l'Abruzzo, a causa di una lite è stato aggredito e derubato. I carabinieri, coordinati dal capitano Edoardo Commandè, hanno avviato le indagini ed hanno rintracciato due dei tre presunti aggressori. Si tratta di due fratelli di Poggio Filippo, frazione di Tagliacozzo, che sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Avezzano per lesioni e rapina. Continuano le indagini per identificare la terza persona e per chiarire la dinamica dell'accaduto.