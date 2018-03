COMUNE L’AQUILA: CHIUDE PARTE DI CORSO VITTORIO

L’AQUILA. Venerdi' 7 ottobre inizieranno i lavori per la realizzazione del tunnel per la rete dei sottoservizi (Smart Tunnel) nella parte stretta di corso Vittorio Emanuele a L'Aquila. Le opere andranno avanti fino al 20 dicembre e saranno realizzate gradualmente, in modo tale da non chiudere completamente il corso stretto per tutto quell'arco di tempo e di riaprire altrettanto gradualmente i tratti di strada dove i lavori saranno terminati. In base a quanto rappresentato dall'impresa che sta eseguendo gli interventi, l'Asse Centrale scarl, non sara' possibile assicurare i minimi percorsi pedonali durante i lavori in questione, ne' tantomeno gli accessi alle attivita' produttive. Per questa ragione, con ordinanza, e' stata necessariamente disposta, in via temporanea, la chiusura totale della strada e delle attivita' produttive interessate secondo il seguente cronoprogramma: Fase 1: dai Quattro Cantoni fino all'incrocio con via Verdi, dal 10 ottobre al 7 novembre; Fase 2: dall'incrocio con via Verdi fino all'incrocio con via Mazzini, dal 17 ottobre al 23 novembre; Fase 3: dall'incrocio con via Mazzini fino all'incrocio con via Leosini, dal 3 novembre al 6 dicembre; Fase 4: dall'incrocio con via Leosini fino all'incrocio con via Garibaldi, dal 15 novembre fino al 20 dicembre. L'ordinanza e' pubblicata nella pagina degli "Avvisi" della sezione "Concorsi, Gare e Avvisi" dell'area "Amministrazione" e nella sezione "Provvedimenti" dell'area "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune, www.comune.laquila.it