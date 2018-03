CONSIGLIO: APPROVATO PIANO FAMIGLIA E PROROGATO INCARICO COMMISSARIO ARAP

ABRUZZO. Il Consiglio regionale nella seconda parte ha svolto l’interrogazione al question time sulla sospensione e declassamento del Presidio Ospedaliero di Penne e Popoli presentata dal Consigliere Mauro Febbo (F.I.). Inoltre è stato approvato il Piano della Famiglia per l’annualità 2016 ovvero un documento che definisce la programmazione degli interventi per 450 mila euro che mirano al sostegno ed alla promozione della genitorialità, al miglioramento della qualità della vita delle famiglie e delle donne, al sostegno psicologico e socio-assistenziale delle famiglie, gruppi o categorie di esse che versino in particolare difficoltà o per le quali si evidenzia un rischio di marginalità sociale. Le risorse sono suddivise in tre sezioni (A-B-C-) e verranno messe a bando a cui potranno partecipare gli enti degli ambiti territoriali (a cui sono destinati risorse per una quota pari a 280 mila euro), i consultori familiari pubblici e privati (a cui sono destinati risorse per una quota pari a 70 mila euro) e le associazioni di famiglie e le associazioni per la famiglia iscritte al Registro del Volontariato (a cui sono destinati risorse per una quota pari a 100 mila euro). E’ stato inoltre prorogato l’incarico di commissario straordinario dell’Arap a Giampiero Leombroni fino al 31 ottobre 2016.