SAN SILVESTRO OGGI POMERIGGIO NIENTE ACQUA

PESCARA. Chiusura del Serbatoio di via Colle Pineta, a Pescara, questo pomeriggio dalle 15,30 alle 18, per un intervento urgente di riparazione idrica. Lo rende noto il Comune dopo una segnalazione in questo senso dell'Aca. L'erogazione sarà quindi interrotta in questo lasso di tempo in via A. Luciani, via Fosso Vallelunga, via L. Polacchi e la parte iniziale di via San Silvestro. Appena ultimati i lavori si provvederà a ripristinare la normale fornitura.