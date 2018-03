ANCORA UN INVESTIMENTO A MONTESILVANO: 16ENNE IN OSPEDALE

MONTESILVANO. Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita a Montesilvano dopo essere stata investita lungo via Vestina. Secondo una prima ricostruzione la sedicenne stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali, quando è stata investita da un'auto in transito. Il conducente si è subito fermato, poi la ragazza è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Pescara, in condizioni non gravi. Indaga la Polizia Stradale di Pescara.