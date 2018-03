UBRIACO MINACCIA CON COLTELLO MOGLIE E FIGLIE

PESCARA. Ubriaco minaccia con un coltello la moglie e le due figlie. Per questo motivo un pescarese di 50 anni e' stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. L'episodio e' avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi in un appartamento di via Lago di Capestrano, a Pescara. Giunti sul posto, gli agenti della squadra Volante hanno trovato l'uomo che, ubriaco e armato di coltello, stava minacciando la figlia 25enne, accorsa in aiuto della madre. Il 50enne se l'e' presa anche con i poliziotti, ma e' stato arrestato. Recentemente l'uomo era stato denunciato dalla moglie per le continue vessazioni subite da lei e dalle figlie, una delle quali minorenne e disabile.