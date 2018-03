MONTESILVANO, RUBATI DUE MEZZI ALLE POSTE

MONTESILVANO. Furto, nella notte, al Centro di distribuzione di Poste Italiane, a Montesilvano, in via di Vittorio: i malviventi, dopo aver forzato una porta ed aver raggiunto la bacheca con le chiavi dei veicoli aziendali, hanno preso una Fiat Panda e un Fiat Ducato, con cui si sono allontanati. Scattato l'allarme, sul posto sono subito arrivati i Carabinieri. I due veicoli sono stati abbandonati e ritrovati successivamente in via Passolanciano a Pescara. Sull'episodio indagano i militari dell'Arma della Compagnia di Montesilvano, agli ordini del luogotenente Giovanni Rolando.