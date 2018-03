UBRIACO CONTRO MURO DELLA STAZIONE

TORRE DE' PASSERI. All'alba, poco dopo le 4,00, a bordo di una Renault Clio, un 20enne di origine albanese, per cause riconducibili all'abuso di alcol, ha perso il controllo della vettura, andandosi a schiantare contro il muro perimetrale della stazione ferroviaria di Torre de' Passeri. Il muro è stato abbattuto parzialmente e la vettura è andata a finire a pochi metri dalla banchina e dai binari. Il giovane è uscito fortunatamente illeso dallo schianto, così come il passeggero, figlio della proprietaria della vettura. Il conducente sottoposto all'etilometro è stato trovato positivo all'alcoltest. Per il giovane è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Nei confronti del guidatore i carabinieri del Nor della Compagnia di Popoli (Pescara) hanno proceduto anche in via amministrativa perché il 20enne guidava senza mai aver conseguito la patente. Sanzione amministrativa anche per il passeggero per incauto affidamento dell'auto.