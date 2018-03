SAN GIOVANNI TEATINO. TELECAMERE AL SEMAFORO PER LE MULTE

SAN GIOVANNI TEATINO. Dal mese di Agosto sono attivi, su San Giovanni Teatino, telecamere per la rilevazione elettronica del passaggio semaforico con il rosso. Gli incroci interessati sono due, quello di via Po, all'altezza della Metro, e quello su via Tiburtina prima di Auchan.

Il sindaco Marinucci parla di una «strategia efficace per il miglioramento della sicurezza stradale».

In bilancio comunale è stata inserita una somma di 1.400.000 euro in contravvenzioni stradali come previsione.

Una cifra 5 volte superiore all’ammontare delle multe raccolte nell’anno 2015.

Il Portavoce del M5S Mario Cutrupi ha chiesto spiegazioni, durante il Consiglio Comunale sulla scelta di ridurre il tempo del giallo a circa 3 secondi.

«Tale tempo», had etto, «è insufficiente a sgomberare l’incrocio da parte di chiunque si trovi a passare allo scattare del giallo. Il gruppo del M5S ha verificato, stazionando per pochi minuti davanti all’incrocio, che è praticamente impossibile passare indenni dall’attraversamento».

Siamo tutti d’accordo a sanzionare chi passa con il rosso ma, di fatto, questa amministrazione ha trasformato quello che doveva essere un deterrente contro le infrazioni stradali in un bancomat per il bilancio comunale sempre a discapito dei cittadini.