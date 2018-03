UNITE. PRIMO LAUREANDO GIUNTO IN CINA PER COMPLETARE STUDI

TERAMO. E' arrivato in Cina, lo scorso primo settembre, Riccardo Verzella, il primo studente dell'Universita' degli Studi di Teramo che, grazie all'accordo tra la Facolta' di Giurisprudenza dell'Ateneo, l'Universita' Shanghai Jiao Tong University e lo Studio legale internazionale D'Andrea & Partners, avra' l'occasione di terminare il suo percorso di studi all'interno di un progetto di respiro internazionale.

«Poter studiare qui», ha dichiarato Riccardo Verzella, laureando in Giurisprudenza, «e terminare la mia tesi in questo grande Paese e in questa prestigiosa universita' riconosciuta a livello mondiale e' un'esperienza davvero unica ed e' per me un onore aver inaugurato questo progetto».

L'accordo, firmato qualche mese fa, e' stato fortemente voluto da Carlo D'Andrea, avvocato pescarese in Cina dal 2004, oggi titolare di un importante Studio legale internazionale con sedi in Italia, Cina e India e vicepresidente della European Union Chamber of Commerce in China di Shanghai.