ROCCAMONTEPIANO DENTRO L’UNIONE DEI COMUNI COLLINE TEATINE

ROCCAMONTEPIANO. L'Unione, già composta da Casacanditella, Casalincontrada e San Martino sulla Marrucina si amplia così con l'ingresso di Roccamontepiano.

Decisione deliberata ieri sera, giovedì 29 settembre, dal Consiglio comunale roccolano che all'unanimità ha approvato, con il voto favorevole sia della maggioranza che del gruppo di opposizione, il dispositivo.

Una volontà convinta che in passato era già stata espressa ed avanzata in sede consigliare da più parti ma che si é concretizzata solo in questi giorni.

L'adesione all'Unione dei Comuni delle Colline Teatine è stata accompagnata anche dall'elezione dei rappresentanti in sede dell'assemblea territoriale.

Oltre al Sindaco, Orlando Donatucci, é stato eletto il Consigliere comunale Danilo Luberti che svolge anche la funzione di Presidente dell'assemblea civica roccolana, per il Gruppo di minoranza é stato eletto il Consigliere Dario Marinelli.