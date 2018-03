GDF, NUOVI UFFICIALI A PESCARA

PESCARA. Il capitano Sara Venturoni e' il nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Pescara. Ventinove anni, originaria di Teramo, e' laureata in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria. L'Ufficiale, gia' in forza al Nucleo Polizia Tributaria di Pescara, in precedenza ha comandato la Sezione Operativa della Compagnia di Civitavecchia e una Sezione presso il Nucleo Polizia Tributaria di Parma. Subentra al Capitano Armando Masucci che, dopo tre anni di permanenza a Pescara, e' stato destinato ad altro incarico presso il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza alla sede di Roma. Sempre presso lo stesso Reparto delle Fiamme Gialle pescaresi, nel mese di giugno, il sottotenente Andrea Altieri, proveniente da L'Aquila, ha sostituito il tenente Daniele D'Onorio trasferito a Bergamo, presso l'Accademia del Corpo. Nei giorni scorsi, anche il Nucleo Polizia Tributaria di Pescara ha visto l'arrivo di nuovi Ufficiali: il tenente colonnello Luca Lauro, proveniente da Benevento, dove comandava il Nucleo Polizia Tributaria, ha assunto l'incarico di Comandante del Gruppo Tutela Economia, che si occupa delle indagini in tema di antiriciclaggio e a tutela del mercato dei capitali, beni e servizi. Nella stessa articolazione operera', in particolare nel settore dell'anticontraffazione, anche il capitano Carmine Lenza, proveniente da Manfredonia (FG), dove comandava la locale Compagnia; il tenente colonnello Franco Tuosto, proveniente dal Comando Regionale Molise, ha assunto l'incarico di Comandante del Gruppo Tutela Finanza Pubblica, e dirigera' le attivita' a contrasto dell'evasione fiscale e in materia di spesa pubblica. Il Comandante Provinciale, colonnello Francesco Mora, ha rivolto agli ufficiali un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.