DELLI CASTELLI CONVEGNO A CENTRO ANNI DALLA NASCITA

ABRUZZO. In occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di Filomena Delli Castelli, si terrà domani, mercoledì 28 settembre, alle ore 10.30, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo (sala azzurra), un convegno sulla figura della parlamentare abruzzese, eletta il 2 giugno 1946 nell'Assemblea costituente. L'iniziativa è promossa dalla Commissione pari opportunità della Regione Abruzzo. Al convegno interverranno gli assessori regionali Marinella Sclocco e Donato Di Matteo, la Consigliera regionale di parità, Alessandra Genco, la presidente della Commissione pari opportunità, Gemma Andreini, sindaci e amministratori locali. Parteciperanno Ezio Sciarra, già preside e fondatore della facoltà di Scienze Sociali; Giselda Antonelli, docente di Sociologia della Comunicazione nella Facoltà di Scienze Sociali dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti; Anna Nenna D'Antonio, prima presidente di Regione donna d'Italia, dal 1981 all'83, e fino ad oggi l'unica in Abruzzo; Eugenia Di Giulio, maestra e attivista nella DC di Tocco da Casauria negli anni Cinquanta; Bruna Romano, amica e segretaria della Delli Castelli. Il nipote Antonio Delli Castelli racconterà aneddoti e storie sulla zia. Modera l'incontro la giornalista Alessandra Portinari. Nel corso del convegno verrà reso noto l'avvio della procedura per l'intitolazione a Filomena Delli Castelli della sala azzurra della sede di Pescara della Regione Abruzzo e inoltre verranno proiettati un'intervista e un documentario sulle donne della costituente tratto dalle Teche Rai.