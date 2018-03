CADE DAL BALCONE MENTRE SISTEMA ANTENNA, 30ENNE INOSPEDALE

FRANCAVILLA AL MARE. Una trentenne è stata ricoverata all'ospedale di Pescara in condizioni serie in seguito a una caduta da un balcone al primo piano di una palazzina a Francavilla al Mare, in contrada San Giovanni. La giovane, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, stava sistemando un'antenna quando probabilmente ha perso l'equilibrio, precipitando sull'asfalto da un'altezza di circa tre metri. Subito soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale civile di Pescara.