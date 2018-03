RACCOLTA DELLE OLIVE 2016: DAL 28 SETTEMBRE SI PARTE

ABRUZZO. La raccolta delle olive per l’annata 2016 può avvenire già dal 28 settembre e non dal prossimo 20 ottobre ( come da disciplinare in vigore) a causa di condizioni metereologiche e fitosanitarie sfavorevoli. Quest’anno, infatti, il Consorzio per la Tutela dell’olio extravergine di oliva D.O.P. “Aprutino pescarese” ha chiesto al Ministero una momentanea modifica normativa sul periodo di raccolta. “Per assicurare la qualità organolettica-sensoriale ed i parametri chimici dell’olio DOP – ha spiegato il presidente del Consorzio, Silvano Ferri – ed evitare danni economici ai produttori ed alle cooperative che in questi anni si sono imposti anche sui mercati internazionali, europei e non”. Piogge diffuse, clima caldo umido ed abbassamenti repentini della temperatura hanno favorito attacchi massicci di mosca olearia e di alcuni funghi che causano visibili alterazioni e marciumi sulle drupe. Ed è per questa ragione che il Consorzio, sentiti i produttori, le Associazioni di categoria, le OP, la DAQ olio, ed in collaborazione con la CCIAA di Pescara e l’Assessorato regionale all’Agricoltura, ha inoltrato richiesta al Ministero per una variazione della data di raccolta. Le motivazioni sono state ritenute valide ed il Ministero ha, infatti, accolto la richiesta definendo il periodo della raccolta tra la giusta invaiatura ed il 10 dicembre.