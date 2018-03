VANDALI AL CASTELLO DI ORTONA: DENUNCIATI

ORTONA. Quattro giovani studenti ortonesi, tutti di età compresa tra i 13 ed i 15 anni, sono stati denunciati dai carabinieri perché ritenuti gli autori dei danneggiamenti commessi lo scorso 16 settembre in una delle sale del Castello Aragonese di Ortona. Quel giorno venne sfondata la vetrata di accesso e furono ribaltate e danneggiate numerose suppellettili ed arredi presenti in una delle sale, solitamente destinata ad accogliere mostre fotografiche e pittoriche. Fondamentali, durante le indagini condotte dai carabinieri, sono state le testimonianze di alcuni turisti, che nel pomeriggio del 16 settembre si trovavano nei giardini del maniero, nonché di alcuni commercianti della zona, che sin da subito avevano indicato quali autori delle devastazioni quattro ragazzini notati nella struttura, poi identificati da una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ortona intervenuta immediatamente sul posto. I militari della Compagnia di Ortona per giorni hanno visionato ore e ore di filmati di diversi sistemi di videosorveglianza privati presenti nella zona. Alla fine sono stati incrociati i dati raccolti nell'immediatezza dei fatti con le testimonianze e le immagini registrate per identificare in maniera inequivocabile i quattro ragazzi che sono stati denunciati per danneggiamento aggravato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni de L'Aquila.