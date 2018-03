DENUNCIO' FALSA RAPINA, DENUNCIATO

L'AQUILA. La Polizia di Stato, al termine di una complessa attività investigativa, che ha avuto origine a seguito di una rapina consumata nel maggio del 2013 in danno dell’Europlanet, del Globo Center di L’Aquila, ha denunciato in stato di libertà, per simulazione di reato e falso, un 49enne di Avezzano, all’epoca dei fatti Direttore del punto vendita dove la rapina, secondo le dichiarazioni rese dallo stesso responsabile, sarebbe stata consumata.

Secondo quanto riferito dall’uomo lo stesso, dopo essere stato aggredito da due malviventi, veniva derubato di circa 31.000 euro custoditi, in cassaforte, all’interno di una cassetta metallica

Sin dall’inizio, gli investigatori della Squadra Mobile non hanno creduto alla versione del Direttore per via delle modalità di consumazione della rapina, a cui peraltro non aveva assistito alcun testimone.

Le indagini, dirette da Maurilio Grasso, effettuate con metodologie tradizionali, hanno permesso di ricostruire la vicenda. A tal riguardo, sono stati ascoltati tutti i dipendenti dell’Europlanet ed analizzate le immagini video, registrate dal sistema di sorveglianza.

Proprio questa attività, consistita nell’osservare l’abbigliamento e le calzature di tutte le persone presenti nel negozio nonché di tutti quelli che erano entrati ed usciti, rispettivamente prima e dopo la rapina, permetteva di accertare che nessun rapinatore, così come descritto dal denunciante, si trovava all’interno dell’Europlanet.

Ad incastrare l’uomo, tra l’altro, sono state le immagini video mentre lo riprendevano allorquando usciva, qualche minuto prima della rapina, dai locali del negozio con una cassetta metallica, poi risultata essere quella che conteneva il denaro.