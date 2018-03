CHIUSA STAZIONE GIULIANOVA SU A14 PER DUE NOTTI

CRONACA. TERAMO. Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa la stazione di Giulianova-Mosciano (Teramo), per lavori di pavimentazione, per due notti consecutive. Dalle ore 22 di oggi giovedì 22 settembre alle 6 di domani venerdì 23 sarà chiusa l'uscita per chi proviene da Pescara, in alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita precedente, Roseto degli Abruzzi.

Dalle ore 22 di venerdì 23 alle 6 di sabato 24 sarà chiusa l'entrata verso Ancona; in alternativa si consiglia di entrare a Val Vibrata.