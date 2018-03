PESCARA. RIPIANTUMAZIONE N VIA LEOPARDI

PESCARA. Dopo quelle effettuate su via Regina Margherita, nella mattinata odierna sono partite le ripiantumazioni su via Leopardi dove sono arrivati 22 esemplari di Prunus Prunea, per lavori dell’ammontare di circa 12.000 euro. «Ripiantumazioni in corso stamattina in via Leopardi, dove si attendevano da anni – dice il sindaco Marco Alessandrini - Fatta la riqualificazione avviata nel 2010, nessuno si era premurato di completare reintegrando il patrimonio arboreo che i lavori avevano sacrificato: oggi siamo intervenuti noi e ora ci sono 22 esemplari di prunus prunea che hanno ricostituito il filare come ci hanno chiesto in questi mesi tanti cittadini residenti. Via Leopardi, come pure via Regina Margherita e via Fabrizi, dove sono stati già ripiantati altri esemplari, saranno presto seguiti anche da altre vie. Nuovi alberi arriveranno, come annunciato nelle aree interessate dalle manutenzioni di questi giorni, ma non trascureremo tutte quelle vie dove negli anni si è tagliato senza ripiantumare che ci stanno segnalando anche i cittadini. In virtù questo di un patrimonio verde che ci interessa ampliare, oltre che mettere in sicurezza».