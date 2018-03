AI DOMICILIARI PER MOLESTIE EVADE E VIENE ARRESTATO

L’AQUILA. I carabinieri della Stazione della frazione aquilana di Sassa, diretti dal maresciallo Silvano Ciccozzi, hanno arrestato per il reato di evasione il 38enne dell'Aquila, disoccupato, sottoposto ai domiciliari dopo essere stato arrestato nei pressi del terminal bus "Lorenzo Natali" di Collemaggio il 10 settembre scorso, per reiterate molestie ai danni di diverse ragazze minorenni. L'uomo, in cura presso il Centro di Igiene Mentale, nella mattinata di ieri e' stato sorpreso seduto ai tavolini del Bar "Shelter" di Genzano di Sassa, ben distante dalla sua abitazione di residenza dove sarebbe dovuto rimanere ai domiciliari. I militari dell'Arma lo hanno trovato intento a leggere una rivista. Ha fornito loro futili scuse che non gli hanno risparmiato l'arresto. Giudicato con rito direttissimo, e' stato risottoposto alla stessa misura detentiva.