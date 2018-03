LANCIANO. Autostrade per l'Italia comunica che, sulla A14 Bologna-Taranto, dalle ore 22:00 di questa sera, alle ore 6:00 di domani, sara' chiusa l'entrata di Lanciano, verso Pescara, per lavori di manutenzione. In alternativa, si consiglia di entrare ad Ortona. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.