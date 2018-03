VALSINELLO: SCONTRO FRONTALE DUE FERITI

SCERNI (CHIETI). È di due feriti il bilancio dell'incidente frontale avvenuto questa mattina sulla strada che collega la zona industriale della Val Sinello e il comune di Scerni. Ad avere la peggio un giovane di Cupello che è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara, dove è ricoverato in neurochirurgia per un trauma cranico. Era alla guida di un'Audi A5 entrata in collisione con un furgone Mercedes Sprinter condotto da un uomo residente a Scerni, al momento in ospedale a Lanciano dove i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti a causa dei traumi riportati. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Gissi e i carabinieri della stazione di Scerni.