A14, SI RIBALTA CAMION. TRAFFICO BLOCCATO PER ORE

VASTO. raffico bloccato in A14, con deviazione sulla strada statale 16, tra i caselli autostradali di Vasto Nord e Vasto sud, per il ribaltamento di un camion che viaggiava in direzione sud e trasportava pomodori. Il traffico e' bloccato in entrambe le direzioni, tra i due caselli, dalle 10.40 circa. Il ribaltamento e' avvenuto in curva. Non ci sono feriti.

E' stata riaperto intoro alle 13.30 il tratto compreso tra Vasto Nord e Vasto Sud in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa di un incidente al km 449 +500, nel quale un mezzo pesante che viaggiava in direzione di Bari, dopo aver sbandato ha urtato la barriera spartitraffico con il rimorchio che occupa anche parte della carreggiata opposta.

Nell'incidente il carico, composto da pomodori, è andato disperso su entrambe le carreggiate. Non si registrano feriti. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 7 Tronco di Pescara, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi meccanici. Al momento, per consentire le operazioni di ripristino, il traffico scorre su una corsia per senso di marcia e si registrano 4 Km di coda verso Pescara.