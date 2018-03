CIVITELLA ROVETO. FIAMME NELLE ONORANZE FUNEBRI

AVEZZANO. Attentato incendiario ai danni di un'impresa di onoranze funebri di Civitella Roveto (L'Aquila) la scorsa notte. Ad accorgersi dell'accaduto è stato il proprietario che alle 7 del mattino era sul posto per l'apertura. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che stanno svolgendo indagini per chiarire quanto accaduto. I militari, che non escludono neanche la pista del racket, hanno a disposizione le immagini delle videocamere di sorveglianza installate nel piazzale del cimitero, dove si trova l'impresa il cui locale è andato a fuoco.