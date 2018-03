LISCIA, RAPINA ALL’UFFICIO POSTALE

LISCIA. Ammonterebbe a poche centinaia di euro il bottino della rapina che si è consumata questa mattina nell'ufficio postale di Liscia. Due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione attorno alle 9 intimando all'unico dipendente in servizio, tra l'altro sindaco del posto, Donato Di Giacomo, e ai due clienti presenti, di entrare nel bagno e di stare tranquilli. I malviventi hanno preso le poche banconote contenute nella cassa per poi darsi alla fuga su una Fiat Punto di colore grigio sulla quale stava attendendo un complice, allontanandosi in direzione fondovalle Treste. Un residente del luogo ha dato l'allarme dopo aver fatto una foto all'auto usata dai rapinatori. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Vasto, coordinati dal maggiore Giancarlo Vitiello, che hanno ritrovato l'auto, risultata rubata.