SPOLTORE. MALORE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MATRICCIANI

SPOLTORE. Un improvviso malore ha colpito ieri sera (giovedì 15 settembre) il Presidente del Consiglio comunale di Spoltore Luciano Matricciani, il quale si è dovuto recare all’Ospedale di Pescara, dove è stato ricoverato dalle ore 19.00 fino alle 2.00 di questa notte. Colpito da shock anafilattico, a causa di un’ingestione di noci, appena è arrivato al Pronto Soccorso gli è stata prontamente iniettata l’adrenalina, per evitare la perdita di conoscenza e curarlo tempestivamente.

Fortunatamente ora è fuori pericolo, ma deve necessariamente assumere dei farmaci specifici per rimettersi in sesto.

“È una sensazione terribile, purtroppo già provata in passato”, ha affermato il Presidente Matricciani. “Non appena si sono verificati i primi sintomi che mi hanno fatto pensare allo shock, sono corso in ospedale per prevenire il peggio”.