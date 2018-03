PIZZOLI, MUORE A 72ANNI TRAVOLTO DAL TRATTORE

PIZZOLI. Incidente nelle campagne di Pizzoli (L'Aquila) dove un 72enne, Filiberto Salvemme, è morto travolto dal suo trattore che si è ribaltato in località Valicella di Marruci. L'uomo era alla guida del mezzo che rimorchiava una molazza, attrezzo agricolo per il lavoro nei campi, quando il trattore si è ribaltato in un tratto di campagna in discesa. Sul posto l'elisoccorso del 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo ormai esanime.