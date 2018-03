ANGELO BOZZA NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PESCARA

PESCARA. Angelo Mariano Bozza è il nuovo presidente del Tribunale di Pescara. Bozza ha ufficialmente preso possesso delle sue nuove funzioni due giorni fa, anche se di fatto svolge le mansioni di presidente dal gennaio scorso, quando è andato in pensione il presidente uscente Antonio Cassano. Bozza è nato a Melfi (Potenza) l'8 settembre 1954 e la carriera è legata quasi esclusivamente a Pescara: entrato in magistratura nel 1979, è stato per un anno pretore a Trento e successivamente è approdato al tribunale di Pescara, prima nella sezione civile e poi in quella penale. Nel 2005 è diventato giudice civile delle esecuzioni immobiliari e nel 2008 ha assunto il ruolo di presidente di sezione del Tribunale civile.