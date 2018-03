CASE MAP: INTESA ENEL - COMUNE PER OTTIMIZZARE I COSTI

L’AQUILA. Prosegue la collaborazione tra Enel e Amministrazione Comunale dell’Aquila a favore della ricostruzione: azienda e amministrazione hanno infatti individuato nuove iniziative rivolte ai cittadini le cui abitazioni sono ancora inagibili e vivono negli alloggi del progetto C.a.s.e. e Map. In particolare, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico saranno a disposizione dei cittadini che abitano in un alloggio Case o Map e mantengono la residenza presso una abitazione non ancora dichiarata agibile per individuare soluzioni contrattuali in grado di ottimizzare il costo complessivo delle due forniture energetiche attive.

L’accordo raggiunto tra il Vice Sindaco Nicola Trifuoggi e i responsabili Enel, che riguarda la specifica situazione determinata dal terremoto e dalle esigenze della ricostruzione, prevede consulenze dedicate presso il Punto Enel di via Volta 1, disponibile dal lunedì al giovedì 9 – 15 e il venerdì dalle 9 alle 12. Gli esperti di Enel potranno verificare la situazione dei contratti di energia elettrica e gas proporre la migliore alternativa possibile.