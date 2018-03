MOZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LA VULNERABILITÀ SISMICA

POLITICA. TERAMO. A seguito dei drammatici eventi del 24 agosto, che hanno colpito delle zone molto vicine alla provincia teramana, i consiglieri comunali del M5S della provincia di Teramo ritengono necessario che i Comuni pongano massima attenzione sulla sicurezza strutturale di tutti gli edifici pubblici. Per questo il Movimento ha presentato, nei rispettivi Comuni della provincia di Teramo, una mozione che vuole essere uno stimolo per arrivare in tempi brevi all’adeguamento sismico, nel rispetto delle vigenti normative, di tutti gli edifici scolastici della Provincia.