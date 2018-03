MOLESTAVA MINORI AL TERMINAL DEI BUS: ARRESTATO

L'AQUILA. La polizia ha arrestato un 38enne aquilano incensurato accusato di essere un molestatore seriale di ragazze minorenni che negli ultimi tempi agiva nei terminal bus di Collemaggio all'Aquila. L'arresto è stato effettuato durante lo scorso fine settimane, ma comunicato solo oggi dalla Questura insieme all'esito dell'udienza di convalida, celebrata nel pomeriggio: per il giovane sono stati disposti i domiciliari nella casa dove vive con i genitori. La polizia è intervenuta sabato scorso quando l'uomo stava molestando una ragazzina; a chiamare il 113 è stata un'amica della vittima che ha assistito ai tentativi di palpeggiamento. Grazie alle precise indicazioni fornite anche da altri testimoni, una Volante in servizio nella zona proprio per verificare la fondatezza di alcune segnalazioni specifiche sulla presenza di un molestatore, ha individuato e bloccato il 38enne. Le successive indagini hanno consentito di individuare un'altra vittima minorenne che ha riconosciuto l'uomo e ha presentato querela contro di lui.