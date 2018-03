PENNE. SCUOLABUS SENZA ASSICURAZIONE, SEQUESTRATO

PENNE. La polizia stradale del Distaccamento di Penne, (Pescara), ieri mattina ha sequestrato uno scuolabus perche' privo di assicurazione e con gli pneumatici non a norma. La vicenda si e' verificata in un comune dell'area Vestina. Il mezzo e' stato fermato nell'ambito dei controlli che la polizia stradale sta effettuando sugli scuolabus, in occasione della riapertura delle scuole. Il servizio di trasporto degli studenti e' gestito per conto dell'ente da una cooperativa, proprietaria del mezzo. Le irregolarita' sono state gia' sanate, ai fini del dissequestro. La cooperativa ha, inoltre, gia' pagato la sanzione. I controlli della polizia stradale su tutto il territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane.